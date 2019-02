Tämä koskettaa: Vanhukset pääsevät porilaisessa palvelukodissa kotiseutujensa maisemiin – nainen istui hiljaa, kunnes näki tutun synnytyssairaalan

Minna Laine on robotiikka-alan yrittäjä, joka on tuonut Suomeen ensimmäisenä kokeiluun Memoride-ohjelman.

Memoridea on kokeiltu vasta tammikuusta alkaen, mutta vastaanotto on ollut ihastunutta. Porissa palvelukoti Palmu-Porin Dyyni-osastolla ohjelmaa kokeiltiin ensimmäisten joukossa. Siihen tykästyttiin niin, että polkemaan päästään taas 18. maaliskuuta.



Dyynin hoitaja Tiina Tommila kertoo innokkaita muistelijoita olleen niin paljon, että he pyysivät heti uusintakierrosta. Kokeilu on jäänyt mieliin.



– Osa muistaa hyvinkin tämän tapahtuman ja he olivat sen jälkeen tyytyväisiä ja mieleltään virkistyneitä. Onhan se erilaista. Vaikka nämä palvelutalot ovatkin nyt heidän kotejaan, niin kyllä he kaipaavat kotiin.