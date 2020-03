Valloittava esitys! Senioritalon asukkaat toivovat, että virus väistäisi kodin – liki kaikesta yhteisestä on luovuttu, mutta iltaisin parvekkeilla alkaa laulu

Senioritalo Loppukirin asukas Anja Kekkonen muistelee puhelimessa, että laulutuokio taisi saada alkunsa jonkun vitsikkäästä heitosta. Italian parvekkeilla on laulettu, joten miksei Suomessakin. Kekkosen mukaan yhteislaulut alkoivat maanantaina. Tempauksesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Aluksi rytmissä oli hieman hakemista. Talo on pitkä, joten yhdessä päässä rakennusta veisaava parvekelaulaja ei välttämättä kuule, missä kohtaa kappaletta talon toinen pääty menee. Rytmitaju on kuitenkin kehittynyt toistojen myötä. Laulua on alettu oikein odottaa, ja monena päivänä lähiympäristöön on kerääntynyt myös yleisöä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se on päivän kohokohta.

Miten käy saunomisen?

Senioritalo Loppukiri on ikäihmisille tarkoitettu yhteisöllinen kerrostalo Helsingin Arabianrannassa. Tavallisesti talon asukkaat ovat varsin aktiivisia. Kun Suomi siirtyi poikkeusoloihin, samoin teki senioritalo. Kaikki yhteiset tapahtumat, eli kortinpeluut, joogat ja voimistelut on toistaiseksi peruttu.

– Jopa rivitanssi, Kekkonen sanoo.

Huoli viruksesta ei kuitenkaan ole lopettanut yhteydenpitoa. Asukkaat saavat kauppa-apua ulkopuolelta ja pitävät yhteyttä toisiinsa Whatsapp-ryhmässä, johon kilisee viestejä jatkuvasti.

Tällä hetkellä ryhmän kuuma puheenaihe ovat saunavuorot. Sauna on monille henkireikä, mutta nyt löylyistäkin täytyy ehkä luopua. Helppoa siitä ei tule, mutta asukkaat haluavat pelata varman päälle.

Kekkonen esimerkiksi välttää kauppareissuja, joten hän suunnittelee jatkossa hoitavansa tavaratoimituksia parvekkeen kautta. Kekkonen aikoo virittää paksun narun päähän kassin, jonka hän pystyy pudottamaan parvekkeen reunan yli alas. Tuttavat voisivat sitten tuoda kassiin tarpeellisia tavaroita, jotka saa narulla hilattua ylös.

–Kun on aikaa miettiä kaikenlaista, niin ei tiedä, mitä tässä vielä keksii.

Hallituksen linjaukset on selvästi otettu tosissaan. Poliittiset päättäjät saavat toiminnastaan kiitosta. Kekkosen mukaan on liki uskomatonta, miten hyvin niin nuori ihminen kuin Sanna Marin (sd.) on hoitanut pääministerin tointa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ihminen kasvaa tehtäväänsä.

Parvekkeella lauletaan sota-ajan renkutusta

Parvekkeiden Iltahuuto koostuu tavallisesti kolmesta kappaleesta. Yleensä soi ainakin sota-aikana tutuksi tullut Väliaikainen. Kekkonen sanoo, että kyseinen teos on melkoinen renkutus, mutta päähän jäävä ralli saa uusia merkityksiä, kun sanoja alkaa kuunnella.

Ihmiselon arvaamattomuudesta kertova kappale valikoitui laulettavaksi, sillä nyt eletään vaikeita aikoja.

–Koko maailmalla on yhteinen vihollinen.

Toinen parvekekuoron vakiobiisi on Murheisna miesnä (Rullaati rullaa). Kolmatta kappaletta on vaihdeltu. Vaihtelu ei kuitenkaan Kekkosen mukaan ole tuottanut järin hyviä tuloksia, vaan paremmalta kuulostavat ne kappaleet, joita on jo harjoiteltu.

Asukkaat suhtautuvat Kekkosen mukaan iltahuutoihin kuin kuninkaalliset. He tulevat ulos kello 18, laulavat mitä laulavat ja vetäytyvät takaisin sisään.