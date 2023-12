Mikael Granlundilla käynnissä huikea NHL-jakso – kukaan muu ei pysy nyt perässä

Sysimustan alkukauden jälkeen Granlund on tehnyt täyskäännöksen ja tuikkii NHL:n joulukuun alun kirkkaimpana tähtenä. Hyökkääjä on summannut viidessä joulukuun ottelussa pisteet 2+9=11, joilla hän on ajanjakson tehokkain pelaaja koko sarjassa.