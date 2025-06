Mika Salon Annica-vaimo kummastui mystisestä "kopista" F1-varikoilla – syyksi selvisi Brad Pitt: "Kuvia edestä, takaa ja sivulta"

Mika ja Annica Salo näkivät hyvin läheltä sitä, kuinka Brad Pitt tiimeineen teki F1-elokuvaa kilparadoilla ympäri maailman.

Ex-formulatähti Mika Salo ja hänen vaimonsa Annica Salo ovat paraikaa yhdessä Suomessa, jossa saapuivat tiistaina 24. kesäkuuta F1-elokuvan kutsuvierasensi-iltaan.

Mika Salo kertoi ennen elokuvaa olevansa hieman epäileväinen sen suhteen, onko elokuvaan osattu tuoda esille oikealla tavalla varikoiden tunnelma ja se hässäkkä sekä pöhinä, joka on ulkopuolisten katseilta piilotettu.

Urallaan Mika Salo ajoi F1-sarjassa vuosina 1994-2002 edustaen useita talleja, muun muassa Ferraria.

– Siellä kulisseissa tapahtuu niin paljon kaikkea mikä on piilotettu aina kameroilta. Miten se tuodaan esille, ne tunteet ja kaikki muut.

– Kaikki, mitä siellä kulisseissa tapahtuu, se on niin uskomaton määrä asioita. Ihan mielenkiinnolla odotan, että miten se on saatu esitettyä.

Mika Salo edusti perheineen F1-elokuvan Suomen kutsuvierasensi-illassa. Kuvassa Annica-vaimon lisäksi lapset Max ja Mai Salo.

Salot, joiden elämä on yhä vahvasti kiinni formuloissa, ovat itse nähneet vierestä myös itse elokuvan tekemistä. F1-elokuvaa kuvattiin useilla todellisilla F1-radoilla ympäri maailman oikeiden kisojen yhteydessä.

Annica Salo kertoi pistäneensä merkille ensi kerran eräissä kisoissa Unkarissa mystisen mustan kopin, jota kummasteli.

– Mietin, että mikä tuo oikein on, siinä on jonkun talli, onko tänne tullut joku uusi tiimi formuloihin. Sitten kuulin ensimmäistä kertaa, että ai, he kuvaavat tällaista leffaa. Tosiaan pitkin viime kautta oli mielenkiintoista nähdä, että aina, kun autot olivat tallissa, niin sitten nämä ajoivat näillä heidän "kilpa-autoillaan".

Erityisen suurella mielenkiinnolla oman behind the scenes -kokemuksensa saanut Annica Salo kertoi odottavansa sen näkemistä, miltä elokuva lopulta näyttää.

Vierellä ollut Mika-puoliso huikkasi, että omia tallenteita kulisseista Annica-vaimolta myös löytyy – eikä pelkästään kilpa-autoista.

– Kuvia löytyy paljon. Brad Pittistä on kuule Annicalla kuvia edestä, takaa ja sivulta, Mika naureskeli.

Pitt esittää elokuvan pääroolia, kilpa-ajaja Sonny Hayesia.

– Hän liikkui siellä varikolla. Heillä oli tosiaan mekaanikot ja kaikki tehty niin, ettei heihin olisi kiinnittänyt huomiota siten, että he eivät kuuluisi sinne, että siellä kuvataan leffaa, Annica kertasi.

Mika Salolla on monia formulapiirien tuttuja, jotka ovat olleet tekemässä elokuvaa. Muun muassa brittiläinen F1-kuljettaja Lewis Hamilton toimi tuottajana sekä neuvonantajana ja useat englanninkieliset formulaselostajat ovat olleet myös mukana sen tuotannossa.

– Tiedän suuren osan ihmisistä, ketä siinä on, Mika päätti.