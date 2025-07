Harvinainen näky punaisella matolla – nämä julkkikset nähtiin F1-elokuvan Suomen ensi-illassa

Helsingissä järjestettiin F1-elokuvan kutsuvierasensi-ilta viime viikolla. Punaisella matolla nähtiin useita julkkiksia. Harvinainen näky koettiin, kun ex-formulakuski Mika Salon koko perhe osallistui ensi-iltaan.

MTV Uutiset oli mukana Joseph Kosinskin ohjaaman F1-elokuvan Suomen kutsuvierasensi-illassa viime viikon tiistaina 24.6. Tilaisuus järjestettiin Helsingin Tennispalatsissa. Suomessa elokuva sai ensi-iltansa 27. kesäkuuta.

Punaisella matolla nähtiin harvinaisia vieraita, kun entinen formulakuljettaja Mika Salo, 58 osallistui tilaisuuteen yhdessä vaimonsa Annica Salon, 41, kanssa. Parin mukana olivat myös Mikan lapset entisestä liitosta Max, 23, ja Maj Salo, 21. Ex-formulakuljettajan lapsia nähdään harvemmin julkisuudessa. Myös lasten äiti ja Mika Salon ex-vaimo Noriko Salo edusti muun perheen rinnalla.

Koko seurue poseerasi kuvaajille tapahtuman punaisella matolla ja kuvista paljastui, että Max on venähtänyt pituudessaan jo isänsä yli.

Max, 23, on seurannut isänsä jalanjäljissä moottoriurheilun pariin, ja Max ajaa kilpaa Japanissa Super Taikyu -sarjassa.

Salo myönsi kauhistuneensa asiasta, kun poika seurasi isäänsä samalle alalle.

– Minua kauhistutti lähinnä sen takia, kun tiedän, kuinka kallis laji toi on, Salo naureskeli MTV Uutisten haastattelussa.

5:31 Suomessa piipahtavat Mika ja Annica Salo kertovat, kuinka läheltä näkivät Brad Pittin työskentelyä F1-elokuvaa varten.

Viivi Avellán kertoi lastensa Suomi-innostuksesta

Yrittäjä ja entinen toimittaja-juontaja Viivi Avellán saapui tilaisuuteen yksin ja kertoi viettävänsä parhaillaan perheineen kesää Suomessa. Avellán kertoi MTV Uutisille, että perheen on tarkoitus olla Suomessa kaksi kuukautta.

Lomailla Avellán ei kuitenkaan pelkästään aio, vaan tekee yrittäjän töitään myös Suomessa ollessaan, välillä pidempiä vapaita pitäen.

– Isolla pensselillä perjantaista maanantaihin lomaa ja sitten viikolla töitä. On muutamia asiakkaita täällä ja etänä sitten tehdään asiakkaille Kaliforniaan sekä Singaporeen. Töitä riittää, muu maailma ei mene sillä tavalla stoppi-moodiin ja lomaile niinkuin Suomi. Mutta ihanaa saada lapset tänne taas, miten sanoisin, suomen kielen harjoitusta, Avellán kertoi.

6:26 Viivi Avellán kertoo perheensä uudesta elämästä Yhdysvalloissa.

Avellánilla ja hänen puolisollaan on 9- ja 11-vuotiaat pojat. Lasten äidinkieli on Avellánin mukaan englanti ja toiseksi vahvimpana puhuttuna kielenä tulee mandariinikiina.

– Suomi ja espanja tulevat siinä kolmantena. Tämä on ihan kielikylpy heille. Ja heillä on tosi pitkä koululoma. Julkisessa koulussa Kaliforniassa se on pari viikkoa pidempi kuin Suomen kesäloma.

Perheellä on ollut tapana vierailla Suomessa aina kesäisin, mutta nyt tarkoituksena olisi tulla kotimaahan myös tulevana jouluna tai pääsiäisenä, sillä Los Angelesista Helsinkiin on hieman vaivattomampaa matkustaa sekä lyhyemmät lennot, kuin perheen edellisestä kodista Singaporesta.

– Olisi kivaa, että lapset näkisivät vähän Suomea myös talvella, kokisivat sen talven pimeyden.

Viivi Avellán on asunut pitkään Suomen ulkopuolella. Hän toivoo voivansa tuoda perheensä jatkossa useammin Suomeen.All Over Press

Emmi Peltonen kertoi uudesta elämästään

Peltonen kertoi MTV Uutisille F1-elokuvan kutsuvierasensi-illassa Helsingissä tiistaina 24. kesäkuuta elämänsä olleen hyvin "rentoa ja rauhallista" lopettamispäätöksen jälkeen. Hän kertoi huhtikuussa monien yllätykseksi päättävänsä kilpauransa.

– Kuitenkin jään parissa olen, eilenkin kävin vielä luistelemassa ja olen tehnyt koreografiatöitä, luistelutöitä valmentajana sekä myös vähän tehnyt, auttanut junnujääkiekkoilijoita luistelutaidoissa.

4:01 Taitoluistelija Emmi Peltonen kertoi elämästään lopettamispäätöksen jälkeen.

Ennen edellispäivää Peltonen ei ollut luistellut itse jäällä kuukauteen, ja paluu luistimille tuntui hänen mukaansa ihanalta.

– Tottakai se on aina vähän haikeaa, tavallaan ehkä tämän kaiken, kaikkien fiilisten pitää vielä vähän taantua. Varmasti se on osa sitä prosessia. Joskus on ikävä ja joskus taas, että ah, ei tarvitse herätä aamujäälle. Mutta se on vaan elämää.

Peltosen lähipiirille päätös tuskin tuli hänen mukaansa yllätyksenä. Hän on ex-jääkiekkoilija Ville Peltosen ja kiinteistönvälittäjä Hanna Peltosen tytär.

Luistelija kertoi saaneensa paljon viestejä ihmisiltä, jotka olivat kuitenkin ratkaisusta yllättyneitä ja ovat kertoneet, kuinka paljon pitivät tämän tavasta luistella.

– Sitä itsekin ikävöin eniten, ehkä sitä esiintymistä. Sitä fiilistä ei kyllä saa mistään.

Tällä hetkellä Peltosen mielessä siintävät uudenlaiset haaveet. Yksi seuraavista tavoitteista on saada käteen lukion paperit. Sen jälkeen hän haluaisi jatkaa opiskelemista.

– Sitten olisi kivaa jonnekin online collegeen hakea, että saisi ihan nuo koulutkin lusittua, jotta saisi paperit. Sitten olisi haaveena olla siellä luovalla alalla. Tottakai aina tulen varmasti olemaan taitoluistelun ja jään parissa tekemisissä, mutta olisi kivaa myös tehdä ehkä jotain ihan muutakin. Sitten saa nähdä, mitä elämä tuo, Peltonen totesi.