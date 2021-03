Mika Salmiselta vahva vetoomus: Noudattakaa koronarajoituksia – muuten kesän vapaus voi jäädä haaveeksi

Mika Salmisen mukaan on ymmärrettävää, että ihmiset alkavat olla väsyneitä rajoituksiin ja jatkuvaan pidättäytymiseen lähikontakteilta.

– Nyt on ihan selvää, että tilanne on jatkunut pitkään ja varmasti kaikki olemme aika väsyneitä tähän tilanteeseen. Se on täysin ymmärrettävää, Salminen puhui.