Kesä ja helteet painavat päälle: Uskaltaako nyt ottaa irtioton koronasta? "Kyllä koronan voi hetkeksi unohtaa"

Koronaa Suomessa vähän

– Etelä-Suomessa ilmaantuvuus on vähän korkeampi kuin muualla. Kyllähän me on tultu alle 50 (ilmaantuvuuslukuun) kaikilla alueilla Suomessa. Valtaosa Suomessa ilmaantuvuus on todella matala, Salminen sanoo.