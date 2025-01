Mikä ryöstö – ruotsalaismaalivahti nöyryytti Eeli Tolvasta NHL:ssä

New Jersey Devilsin Jacob Markström pysäytti ilmiömäisellä torjunnalla Seattle Krakenin Eeli Tolvasen maalintekoaikeet.

Tolvaselle rakennettiin tuhannen taalan paikka tuoda Kraken tasoihin ottelun kolmannessa erässä. Suomalainen sai loistosyötön tyhjänä ammottavan maalin eteen, mutta Devils-vahti Markström syöksyi kiekon tielle kuin tyhjästä. Tolvasen laukaus sujahti suoraan ruotsalaisveskarin räpylään, eikä suomalaishyökkääjä ollut uskoa silmiään.

Lähikuva Tolvasen naamasta tilanteen jälkeen kertoo, että hän ei ollut uskoa, että ei saanut toimitettua kiekkoa verkon perukoille.

Videon Tolvasen avopaikasta voi katsoa alta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Devils voitti Markströmin huipputorjunnan ansiosta ottelun 3–2. Tolvasen ottelun saldo oli lopulta murheellinen: nolla tehopistettä ja plusmiinus-sarakkeeseen merkintä -3.

Sen sijaan Krakenin toinen suomalainen Kaapo Kakko onnistui pääsemään pisteille. Hän sai syöttöpisteen Shane Wrightin 2–2-tasoitukseen ylivoimalla.

Tolvasen kausi ei ole ollut pisteiden valossa mitään ilotulitusta. Hän on tehnyt 40 ottelussa tehopisteet 8+7. Kakko kaupattiin New York Rangersista Seattle Krakeniin joulukuussa. Hän on tehnyt uudessa seurassaan kahdeksassa ottelussa tehot 1+4.