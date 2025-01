Mikko Rantanen venytti hurjaa pisteputkea – Juuso Pärssiselle avauspiste

Mikko Rantanen teki maalin ja venytti pisteputkensa NHL:ssä jo 14 otteluun Floridaa vastaan.

Suomalainen niittasi kiekon tyhjään maaliin, kun peliaikaa oli jäljellä pari minuuttia. Colorado voitti Panthersin ottelussa lukemin 3–1.

Rantasen maalin voi katsoa jutun ylälaidan videolta.

Rantanen on tehnyt vähintään yhden tehopisteen viimeisessä 14 ottelussa, mikä sivuaa hänen pisteputkiennätystään. Suomalaishyökkääjän pistesaldo tämän kauden 41 ottelussa on komeaa luettavaa: maaleja on syntynyt 24 kappaletta ja syöttöjä hän on tarjoillut 34. Pistöpörssissä Rantanen on kolmannella sijalla. Maalitilastossa suomalainen on toisena Leon Draisaitlin jälkeen.

Colorado–Florida-ottelun sankari oli Avalanchen Devon Toews, joka iski Coloradon loput maalit ja sai vielä syöttöpisteen Rantasen osumaan. Toiseen kanadalaisen maaleista syötön sai Juuso Pärssinen. Syöttö on Pärssiselle ensimmäinen Coloradon paidassa.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Floridan maalin laukoi Carter Verhaeghe Anton Lundellin syötöstä.