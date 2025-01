Lejonille huolia – Suomen NHL-tähti viikoiksi sivuun

New Jersey Devilsin suomalaishyökkääjä Erik Haula joutuu useiksi viikoiksi sivuun tositoimista nilkkavamman takia.

Asiasta kertoi New Jerseyn päävalmentaja Sheldon Keefe maanantaina.

– Hän joutuu joksikin aikaa sivuun. Puhutaan viikoista, mutta paluun aikataulu riippuu siitä, miten hän toipuu vammastaan. Hänellä on venähdys nilkassa, ja sen paraneminen ottaa varmasti aikansa, Keefe sanoo NHL:n verkkovsivujen mukaan.

33-vuotias Haula valittiin mukaan Suomen joukkueeseen 4 Nations Face-Off -turnaukseen, mutta loukkaantuminen voi pahimmillaan tarkoittaa, että Haulaa ei turnauksessa nähdä.

Haula on pelannut kuluvan kauden vaisusti. Suomalainen on kerännyt tehopisteitä 42 ottelussa 5+6=11. Aikaisemmilla kausilla Haula pistetahti on ollut parempaa. Parhaalla kaudellaan Vegas Golden Knightsissa hän keräsi 55 tehopistettä NHL:n runkosarjassa.