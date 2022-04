Mika Pyörälä ilmoitti: Ura ohi – Lasse Kukkonen murtui

Oulun Kärppien seuraikoni Mika Pyörälä, 40, kertoi C Morelle, että hänen uransa jääkiekkoilijana on ohi. Monia vuosia aiemmin Pyörälän joukkuekaverina pelannut C Moren asiantuntija Lasse Kukkonen murtui Pyörälän haastattelun kuultuaan.