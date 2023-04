Leijonista tuttu hyökkääjä teki päätöksen uransa jatkosta – "Tämä on paras ratkaisu"

– Vähän piti ottaa hajurakoa jääkiekkoon ja miettiä, mitä uraltaan vielä haluaa – ikää kuitenkin alkaa olla jo jonkin verran. Lopulta tulin siihen päätökseen, että tämä on paras ratkaisu, ja fiilikset sopparista ovat hyvät, 35-vuotias konkarihyökkääjä tuumi tiedotteessa.

Kemppainen on pelannut Liigaa Kärppien lisäksi myös Ässissä ja HPK:ssa. Kajaanin Hokin kasvatti voitti Suomen mestaruudet Kärpissä 2014 ja 2015. Suuri osa urasta on vierähtänyt KHL:ssä, mutta hän on päässyt myös NHL-pelien makuun.