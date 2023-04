Zelenskyi tapasi joukon pohjoismaalaisia toimittajia – tämä oli tapaamisen taustalla: "Pohjoismaiden sotilaallinen voima on hyvin merkittävä"

Hannu Himasen mukaan pohjoismaat ovat yhdessä laaja, taloudellisesti vakaa ja voimakas alue, jolla on myös paljon sotilaallista merkitystä.

– Sen yhteenlaskettu voima hävittäjälentokoneilla mitattuna on hyvin merkittävä eurooppalaisittain, Himanen sanoo.

Ukraina on saanut pohjoismailta myös runsaasti sotilaallista apua. Lisää kuitenkin tarvitaan jatkuvasti.

– Sotaa käyvän maan presidentin tehtävä on löytää maita, jotka sitä tukevat, Kangaspuro sanoo.

Zelenskyi on ammattiesiintyjä

Zelenskyi kertoi toimittajille, että Ukrainan vastahyökkäys on tulossa pian. Hänen mukaansa vastahyökkäystä varten tarvitaan vielä hieman aikaa ja varusteita.

Kangaspuro toteaa, että Zelenskyi esiintyi tapaamisessa vahvasti. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että Zelenskyi on erittäin taitava ja ammattimainen esiintyjä, joka osaa roolinsa.

– Perusteet sille on, että Zelenskyi esiintyy voitonvarmuutta uhkuen, Himanen sanoo.

Myös Himanen toteaa, että Ukrainan tavoite on edelleen saada takaisin kaikki Venäjän valtaamat alueet, myös Krimin niemimaa. Hänen mukaansa Zelenskyi ja muu Ukrainan johto pitää tästä kiinni tiukasti.

– Onko se lopputulos tämä, on aivan toinen kysymys, Himanen sanoo.

Ukrainan sota on Kiinalle vaikea kysymys

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskustelivat tällä viikolla puhelimessa ensi kertaa Venäjän suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen. Kangaspuro toteaa, että Kiinan rooli Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa on merkittävä. Se on harvoja maita, joilla on vipuvartta Venäjän suuntaan.