Tutkija: Yhdysvallat on päättänyt Venäjän eristämispolitiikkansa

Zelenskyin olisi ehkä kannattanut olla maanantaina Pariisissa, pohtii tutkija.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) tutkija Joel Linnainmäki toteaa, että Yhdysvallat pyrkii normalisoimaan suhteitaan Venäjään.

– Pääviesti on se, että Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen latu vetää. He pyrkivät nyt normalisoimaan suhteita. Venäjän eristämisen politiikka Yhdysvaltojen puolelta on päättynyt, Linnainmäki sanoo.

Euroopan kannalta Linnainmäki näkee, että asiat ovat kokouksen jälkeen huonommin.

– Jos miettii Euroopan kannalta, onko asiat tänään paremmin vai huonommin, niin varmaankin huonommin. Vielä emme ole kuulleet merkittäviä uusia aloitteita Euroopalta, Linnainmäki sanoo.

Yhdysvallat ja Venäjä sopivat Saudi-Arabian Riadin tapaamisessaan tiistaina lisäävänsä maiden yhteistyötä tulevaisuudessa. Maat lupasivat myös lisätä muun muassa taloudellista yhteistyötään, mikäli Ukrainan sota saadaan päätökseen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjä haluaa osallistua vakavissaan prosessiin Ukrainan sodan lopettamiseksi. Rubion mukaan EU:n on oltava mukana Ukraina-neuvotteluissa jossakin vaiheessa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi tapaamisen päätyttyä, ettei Venäjä missään tapauksessa hyväksy Nato-maiden rauhanturvaajia Ukrainaan.

– Tämä on Venäjän neuvottelupositio. On tärkeää erotella, mistä Saudi-Arabiassa keskusteluissa on päätetty ja mistä vasta puhutaan. Tämä on yksi asia, mistä Venäjä toivoisi, että asiat menisivät noin, mutta tästä asiasta ei ole päätetty, Linnainmäki sanoo.

Ukraina ei osallistunut Riadin tapaamiseen.

Kirjeenvaihtaja: Kokous täyskäännös Yhdysvaltain politiikkaan

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Yhdysvalloissa tämän päivän kokouksen nähdään olevan täyskäännös Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan.

– Se sitten riippuu keneltä kysytään, että nähdäänkö tämä käytännöllisenä ja tarpeellisena vai vaarallisena ja typeränä. Trumpin maailmassa tämä nähdään niin, että ilman Venäjää keskusteluyhteyttä venäläisten kanssa mitään ei saada aikaiseksi. Siksi puhutaan suurlähetystöjen avaamista ja jopa suhteiden palauttamisesta, Karppinen kertoo.

Trumpin nimittämä Ukrainan rauhanlähettiläs Keith Kellogg on sanonut, että Trump pyrkii päättämään Ukrainan sodan sadassa päivässä virkaanastujaisten jälkeen.

Karppisen mukaan niissä diplomaattipiireissä, jossa korostetaan enemmän liittolaissuhteita ja monenvälistä yhteistyötä ja pitkäjaksoisempaa Euroopan kohtaloa, ollaan Karppisen mukaan todella huolissaan.

– Trumpin piireissä neuvotteluja halutaan kutsua "Trumpin rauhanneuvotteluiksi".

2:07 Kuuntele Karppisen kommentit tästä.

"Ukrainasta neuvotellaan ilman Ukrainaa"

Turkissa tänään vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kritisoi Yhdysvaltojen ja Venäjän keskusteluita Ukrainan sodan päättämisestä. Zelenskyin mukaan Ukrainasta neuvotellaan ilman Ukrainaa.

– Näyttää vähän siltä, että myöskin Ukraina vielä vähän hakee sitä omaa lähestymistapaansa. Ehkä voisi kysyä, että olisiko hänen kannattanut olla Pariisissa paikalla maanantaina, toteaa UPIn Linnainmäki.

Zelenskyi tapasi Turkin pääkaupungissa Ankarassa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin, joka myös tarjoutui isännöimään rauhanneuvotteluja. Presidenttien tapaaminen kesti lähes kolme tuntia.

Erdoganin mukaan aiemmat neuvottelut Istanbulissa osapuolten välillä olivat tärkeä viitekohta ja foorumi, jossa osapuolet kävivät lähimpänä sopimusta Venäjän hyökkäyssodan jälkeen.