Mikä määrittelee sateenkaaren värien järjestyksen? Näin tiede selittää väri-ilmiön, jossa et mustaa tai valkoista näe

Nähdäksemme sateenkaaren ja sen kaikki värit olosuhteiden täytyy olla kuitenkin juuri oikeanlaiset: ilmassa pitää olla vesipisaroita veden tai sumun muodossa ja auringon pitää paistaa takaamme melko matalalta, kirjoittaa The Conversation -julkaisu.

Meidän näkemämme auringonvalo vaikuttaa valkoiselta, mutta se on itse asiassa sekoitus eri värejä. Kun valo läpäisee vesipisaran, värit pystyy erottamaan.

Kaikkia värejä sateenkaaresta ei kuitenkaan pysty erottamaan ja sille on tieteellinen selitys.

Aaltoilevat värit

Värit matkustavat ilmassa aaltoina ja jokaisella sateenkaaren värillä on oma aallonpituutensa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokasella värillä aallon huippujen välimatka toisistaan on erilainen.

Violetilla on lyhin aallonpituus ja punaisella pisin.

Kaikki sekoitusvärejä ei pysty näkemään

Värit eivät ole sateenkaaressa selkeinä "raitoina" vaan ne sulautuvat toisiinsa. On hankala sanoa, mihin väri loppuu ja mistä uusi alkaa ja värien väleistä löytyy myös niiden sekoituksia – kuten turkoosia sinisen ja vihreän välistä.

Esimerkiksi juuri ruskea on sekoitus punaista ja vihreää, mutta sateenkaaressa ne ovat täysin eri päissä. Sama koskeaa monia muita värejä, jotka ovat sekoituksia muista väreistä.

Sateenkaaressa on mahdotonta nähdä myöskään mustaa tai valkoista. Mustalla ei ole tiettyä valon aallonpituutta vaan se on, mitä näemme, kun valoa ei ole lainkaan. Valkoinen taas on yhdistelmä kaikkia värejä, jotka aukeavat esille sateenkaaressa.