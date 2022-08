Miesstrippari paljastaa yhden kysymyksen, johon naiset aina haluavat vastauksen

Erehdyttävästi stripparia Magic Mike -elokuvassa näytellyttä Channing Tatumia muistuttava Will Parfitt lienee Australian suosituin miesstrippari. Liki kuusi miljoonaa seuraajaa TikTokissa omaava Parfitt paljasti I've Got News For You -podcastissa tienaavansa jopa 700 euroa illassa riippuen hieman siitä, kuinka pitkään hänen halutaan esiintyvän, kertoo News.com.au.