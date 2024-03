McAvoy loukkasi polvensa kuvatessaan improvisoitua ryhmäseksikohtausta Turn Up The Sun -elokuvaan. Kohtauksen tuoksinnassa yksi näyttelijöistä nappasi McAvoyta niskasta ja alkoi purra häntä, jolloin näyttelijä löi polvensa voimalla lattiaan.

– Luulen, että se on ainoa kerta, kun olen loukannut itseni elokuvaa tehdessäni, hän kertoi Restless Natives -podcastissa.

IMAGO/FAMOUS/ All Over Press

Lukuisia seksikohtauksia sisältävän, eroottisen Fifty Shades Of Grey -elokuvan kuvaukset eivät nekään sujuneet aina kuten Strömsössä. Fifty Shades -elokuvasarjassa pääosaa esittävä näyttelijä Dakota Johnson on nimittäin kertonut, että hän loukkasi itsensä useampaan otteeseen elokuvan kuvauksissa.

Yhden Fifty Shades Of Grey -elokuvan seksikohtauksen purkittaminen vaati Johnsonin mukaan peräti 17 ottoa. Kohtauksessa Johnsonin vastanäyttelijä Jamie Dornan heitti hänet sängylle.

/All Over Press

Näyttelijä Margot Robbie puolestaan on kertonut, että hän satutti vahingossa vastanäyttelijäänsä Alexander SkarsgårdiaThe Legend Of Tarzan -elokuvan kuvauksissa. Robbien mieli harhaili hänen ja Skarsgårdin kuvatessa seksikohtausta, jolloin Robbie löi vahingossa vastanäyttelijäänsä.