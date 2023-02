F1-asiantuntijalta hurja arvio – Mercedes on tipahtanut jopa yllättäjätallin taakse

– Heiltä vaaditaan nyt ison tallin elkeitä, jotta heidät voisi sijoittaa edes kolmanneksi rankingissa. Lewis Hamiltonin mukaan Mercedes ei enää pompi, mutta balanssiin liittyvät ongelmat ovat yhä läsnä. Se on hurjaa. He ovat edelleen pahasti takamatkalla, Kravitz totesi Crash.netille.

Kravitzin arvioissa isoin yllätys on se, että viime vuodet lähinnä keskijoukoissa tai jopa joukon hännillä madellut Aston Martin on nyt sijalla kolme.

– He ja Red Bull säväyttivät heti testien alussa. Heillä (Aston Martinilla) on hyvä auto ja siihen on saatu tuotua hyviä ideoita mukaan. Fernando Alonso sanoi, että he tarvitsevat muutaman kisan, jotta he saavat autosta kaiken irti. Mutta hänen kisavetonsa sunnuntaina? Herranen aika, Kravitz hehkutti.