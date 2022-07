Mika Häkkinen jakaa neuvon Charles Leclercille – taustalla Ranskan GP:n dramaattinen tilanne

– Koin samanlaisen tilanteen vuonna 1999, kun ajauduin Italian GP:ssä kärkipaikalta pihalle. Se oli kivulias kokemus. Sitä tietää, mitä on tehnyt ja tiedostaa sen, miten voitto on valunut käsistä. Silloin pitää vain kantaa vastuunsa tapahtuneesta.

– Charles on fantastinen kuski ja hän ajoi täydellisesti aina kierrokselle 18 asti. Max antoi hänelle kovaa painetta, mutta hän onnistui pitämään Red Bullin takanaan. Harmi, että virhe päätti tuon hyvän taistelun, Häkkinen jatkoi.

– Mikä nyt on tärkeää, on se, että miten Charles reagoi tuohon virheeseen. Hän puhui siitä, miten hän on menettänyt tällä kaudella 32 pistettä omiin virheisiinsä (Imolassa ja Ranskassa). Tuo ei voi jatkua, jos hän haluaa päihittää Maxin.