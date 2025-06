Toto Wolff paljastaa: Mercedeksellä vallitsee yksi tiukka ehto – "Silloin ei kuulu tähän tiimiin"

Mercedeksen ennennäkemättömään menestykseen F1-sarjassa johdattanut Toto Wolff on luotsannut tiimiään jo yli 10 vuotta joukkuepeli edellä.

Wolff aloitti Mercedeksen johdossa vuonna 2013. Hän pääsi näkemään läheltä, miten kaikkien aikojen menestynein kuljettaja Lewis Hamilton voitti tallissa kuusi maailmanmestaruutta.

– Uskon, että parhailla kuljettajilla on sosiaalista ja emotionaalista älykkyyttä. He tietävät, miten toimia varikolla. He ovat uraorientoituneita ja keskittyneitä, mutta he eivät ole itsekkäitä, sanoi Bloombergin Hot Pursuit -podcastissa Racingnews365-sivuston mukaan.

– Lewis on fantastinen joukkuepelaaja, ja hän on kaikkien aikojen menestynein. Michael Schumacher pystyi kokoamaan ympärilleen tiimin ja olemaan valtavan menestyksekäs. Parhailla on siis osaamista ja kunnianhimoa mutta myös tietoisuus siitä, että kaikki ei pyöri heidän ympärillään.

Wolff kertoo johtaneensa tiimiä samojen periaatteiden nojalla alusta alkan. Hänen mukaansa rajojen rikkomisesta koituu vakavia seurauksia.

– -Olen aina sanonut, että tässä tiimissä on 2500 supertähteä. Sillä ei ole väliä, tekevätkö he töitä konepajassa, siivoojina, aerodynaamikkoina tai kuljettajina. En kohtele heitä eri tavalla.

– Jos on itsekas ja asettaa yhteisen menestyksen vaaraan tai vahingoittaa brändiämme, olen silloin armoton. Silloin ei kuulu tähän tiimiin.

Mercedeksellä on ajanut Wolffin aikana viisi kuljettajaa. Hamiltonin lisäksi kuljettajakokoonpanossa ovat eri vuosina vaikuttaneet Nico Rosberg, Valtteri Bottas, George Russell ja Kimi Antonelli.

– Tämä filosofia on toiminut, sillä kuljettajamme ovat ymmärtäneet sen. He ovat kunnioittaneet sitä.

– He ymmärtävät, että kaikilla heidän ympärillään olevilla on vaikutusta menestykseen, ja he ymmärtävät, että kun he kolaroivat, ihmiset eivät pysty maksamaan asuntolainojaan, kun bonukset jäävät saamatta.