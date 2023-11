Jännitteet lähi-idässä kiristyvät – taustalla toimivalla Putinilla paljon pelissä

Israel ja Hamas, Hizbollah Libanonissa, Iran ja Syyria naapurissa. Kun jännitteet kasvavat, on myös Venäjällä ja presidentti Vladimir Putinilla paljon pelissä.

Venäjällä on ollut pitkään hyvät suhteet niin Israeliin kuin terroristijärjestö Hamasiinkin.

– Hamasille tuki on ollut poliittista ensisijaisesti, eli kun muut valtionjohtajat ja valtiot ovat boikotoineet Hamasia ja syyttäneet sitä terroristiseksi järjestöksi, niin Moskovassa asia on nähty hieman eri tavalla, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari .

Venäjä on pikemminkin pyrkinyt dialogiin. Hamasin edustajat ovat vierailleet useasti Moskovassa ennen ja jälkeen terroristi-iskun Israeliin vajaa kuukausi sitten.

Ei merkkejä aseellisesta avusta suoraan Venäjältä

– Mikäli on löytynyt esimerkiksi venäläistä aseistusta Gazasta, sen on täytynyt tulla esimerkiksi Iranin kautta tai muiden välikäsien kautta, mutta suoraa aseellista apua Venäjää ei tietääkseni ole kyllä antanut.

CNN:n yhdysvaltalaisten tiedustelulähteiden mukaan Syyrian presidentti Bashar al-Assad on hyväksynyt venäläisen ohjusjärjestelmän toimittamisen Hizbollahille.

Samaan aikaan Venäjä yrittää pitää suhteitaan yllä vanhaan ystäväänsä Israeliin, joka on pidättäytynyt toimittamasta aseita Ukrainaan, mutta toisaalta on kipuillut Venäjän tyhjänpäiväisten natsisyytösten kanssa.

Sodan laajentuminen ei ole Moskovankaan etu

– Esimerkiksi nyt kun maailman huomio on Lähi-idässä, [Venäjä] on kiihdyttänyt taisteluita Ukrainassa ajatellen, että nyt on hyvä hetki tehdä aluevaltauksia tai jotain brutaaleja toimenpiteitä.