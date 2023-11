Lähi-idän tilanne kuumentaa tunteita Yhdysvalloissa viharikoksiin asti – yliopiston juutalaisopiskelijat uhattiin tappaa

Blinken aikoo pyytää Israelia lyhyisiin humanitaarisiin taukoihin sodassaan Gazassa, joiden aikana on tarkoitus saada apua Gazaan.



Presidentti Joe Bidenin hallinto on ollut kasvavan paineen alla gazalaisten siviilien suojelemiseksi. Demokraattisen puolueen progressiivisessa siivessä arvostellaan Bidenia liiasta Israelin tukemisesta ja palestiinalaisten unohtamisesta.



Sen lisäksi myös maan muslimit ja arabiamerikkalaiset ovat olleet Bideniin pettyneitä. Vuosi sitten Bidenin kannatus oli arabiamerikkalaisten keskuudessa 59 prosenttia, tänä vuonna se on enää 17 prosenttia.



Samaan aikaan viharikokset lisääntyvät sekä juutalaisia että muslimeja vastaan. Esimerkiksi arvostettu Cornellin yliopisto ilmoitti, että he joutuvat sulkemaan tänään ovensa, sillä juutalaisopiskelijat oli uhattu tappaa.