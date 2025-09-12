Espoon Henttaan epäiltyä murhaa todistivat uhrin lapset, kertoo poliisi.
Poliisi esittää toistakin epäiltyä vangittavaksi Espoossa elokuun lopussa tehdystä henkirikoksesta.
42-vuotiasta miestä vaaditaan vangittavaksi epäiltynä murhasta Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Asian käsittely alkoi kello 13.
Aiemmin murhasta epäiltynä vangittiin 44-vuotias mies. Mies oli noin 30-vuotiaan uhrin entinen puoliso. Nainen oli hakenut entistä puolisoaan vastaan lähestymiskieltoa, mutta asiaa ei ehditty käsitellä käräjäoikeudessa.
Poliisi kertoi aiemmin, että rikos tehtiin käsiaseella. Nainen kuoli saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalle kotitalonsa rappukäytävään.
Poliisi otti miehen kiinni paikalta. Paikalla oli poliisin mukaan myös uhrin kaksi lasta.