"Mies tietää ja johtaa, nainen on kaunis ja harjaa hiuksensa": Googlesta paljastui ummehtuneita sukupuolirooleja toistava ominaisuus

Mistä oikein on kyse?

Kuvakaappauksissa on suomalaisia esimerkkilauseita, jotka on käännetty englannin kielelle.

Hän on suomen kielessä ainoa pronomini, jolla viitataan ihmiseen. Pronominilla voi viitata kaikkiin sukupuoliin – toisin kuin englannin kielessä, jossa mieheen ja naiseen viitataan omilla pronomineilla: he ja she.