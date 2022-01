Word voi auttaa sinua, jos et huomaa käyttäväsi loukkaavia tai sukupuolittuneita sanoja – Microsoft myöntää, ettei "woke-filtteri" toimi joka tilanteessa

Microsoft on tuonut Wordiin "woke-filtteriksikin" ivatun inklusiivisuusavustajan, jonka tarkoituksena on auttaa kirjoittajaa tuottamaan syrjimätöntä tekstiä ja välttämään esimerkiksi sukupuolittuneita termejä. Toiminto on tällä hetkellä saatavissa ainakin kuukausimaksullisen Microsoft 365 -tilauksen yhteydessä, mutta oletuksena se on pois päältä.

Ei aina ihan toimi

Microsoft on kuitenkin huomauttanut, että toiminto on tullut tarjolle Wordiin jo maaliskuussa 2020, vaikka se on herättänyt maailmalla huomiota vasta nyt. Ei tosin ihmekään, sillä toiminto on haudattu melko syvälle oikeinkirjoitusasetusten syövereihin, joten sen löytyminen on ottanut aikansa.