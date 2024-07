Mies puukotti poliisia keskellä Pariisia – poliisi ampui epäillyn

Ranskassa poliisi on ampunut kuoliaaksi miehen, jonka epäillään haavoittaneen poliisia veitsellä maan pääkaupungissa Pariisissa, kertovat viranomaiset.

Ranska korkeassa valmiustilassa

Ranska on ollut korkeassa valmiustilassa olympialaisten alla. Maassa on tehty viime vuosina useita terrori-iskuja. Olympialaisten aikana 35 000 poliisin ja 18 000 sotilaan on määrä huolehtia kisojen turvallisuudesta.