Mies piinasi viranomaisia ja perintätoimea vuosia – levitti salattuja tietoja, selvitti lasten opiskelupaikkoja ja viittasi antaneensa tiedot uusnatseille

Perintätoimisto miehen tähtäimessä

Levitteli tietoja kiinnittämällä paperilappuja

Osa joutui suojaamaan kotejaan ja läheisiään

– [Miehen] menettely on ollut erityisen vakavaa ja moitittavaa ja se on kohdistunut henkilöihin, jotka ovat työnsä vuoksi joutuneet tekemisiin hänen kanssaan. [Mies] on selvittänyt tietoja, joita asianomistajat nimenomaan ovat pyrkineet pitämään salattuina.