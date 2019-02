Mies kuuli puhelimessa, kun hänen vaimonsa ammuttiin haulikolla oven läpi Sammatissa – ampuja vastasi paikalta paenneen pojan puhelimeen: "Hän on kuollut, unohda hänet"

Mies oli uhkaillut aiemmin

Mies oli naisen veljen luona, josta he lähtivät ajamaan yöllä kohti Sammattia, pysyen puhelinyhteydessä miehen vaimoon. He kuulivat kertomansa mukaan miehen metelöinnin puhelimessa.

"She’s dead, forget about her"

Koska nainen ei enää puhunut puhelimeen, yritti mies soittaa pojalleen. Puhelimeen vastasi hänen mukaansa kuitenkin yllättäen naapurin mies. Tämä toisteli miehen "she´s dead, forget about her" eli vapaasti suomennettuna, "hän on kuollut, unohda hänet", minkä lisäksi hän arvioi saavansa vankeustuomion.