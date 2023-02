SOK teki someraivoa herättäneen mokan markkinointimateriaalissaan – "Turvallisuusvirhe, johon yhdelläkään apteekilla ei ole varaa"

"Ikävä virhe heiltä"

SOK:n Lyytikäinen kertoo, ettei S-ryhmään ole suoraan oltu yhteydessä virhettä koskien, mutta hän on huomannut, että yhtiön avaus apteekkimarkkinan avaamisesta Suomessa on herättänyt runsaasti keskustelua alan asiantuntijoiden parissa etenkin somessa.

Lupauksissa pidemmät aukioloajat ja halvemmat hinnat

– Lääkeneuvonnasta ja -toiminnasta vastaisivat yhä edelleen koulutetut proviisorit ja farmaseutit. Vain ja ainoastaan he neuvoisivat asiakkaita lääkkeiden käytössä. Omistaminen olisi kuitenkin vapaampaa kuten Ruotsissa on jo jonkin aikaa ollut.

Apteekkariliitto: Markkinamekanismiin pohjautuvat ajurit herkästi johtavat siihen, että lääkkeiden käyttö lisääntyy

– Se on hyvin erikoinen väite. Tällä hetkellä tilanne on se, että hintasäätelyn piiriin kuuluvien lääkkeiden hinnat ovat jo laskeneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Laskua on tapahtunut noin 13 prosenttia. Lääkkeet ovat myös ainoa tuote markkinoilla, joiden hinta on viimeisen vuoden aikana laskenut samalla, kun esimerkiksi ruoan hinta on noussut noin kahdellakymmenellä prosentilla.