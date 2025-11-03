Naisen mukaan mies oli vuosien ajan kohdistanut häneen henkistä ja fyysistä väkivaltaa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa ukrainalaismiestä syytetään entisen vaimonsa murhan yrityksestä. Väkivallanteko tapahtui Tampereen Keskustorilla lauantaina 9. elokuuta.

Poliisi sai hätäkeskukselta neljän jälkeen iltapäivällä tehtävän puukotuksesta.

Nainen oli liikkeellä uuden kumppaninsa kanssa, kun epäilty hyökkäsi. Nainen sai poliisin mukaan vammoja ja hänet vietiin sairaalaan. Epäilty otettiin kiinni lähialueelta, ja poliisi otti tekovälineen haltuunsa.

Etelä-Savon käräjäoikeus oli viime vuoden lokakuussa määrännyt lähestymiskiellon suojaamaan naista epäillyltä. Lähestymiskielto oli voimassa puukotushetkellä.

Poliisi tutki hyökkäystä kahtena tapon yrityksenä. Syyttäjä kuitenkin nosti syytteet murhan yrityksestä, törkeästä pahoinpitelystä ja lähestymiskiellon rikkomisesta.

Viranomaiset auttoivat turvaan

Oikeus perusteli lähestymiskiellon määräämistä sillä, että nainen oli uskottavasti kertonut miehen kohdistaneen häneen ja yhteen heidän lapseensa väkivaltaa. Nainen oli myös saanut Ukrainasta uhkaavansävyisen yhteydenoton, jossa oli kerrottu, että lapsia tullaan noutamaan ja varoitettu naista palaamasta kotimaahansa.