Asiantuntijan mukaan mielenterveyskriisi pahenee ja kustannukset paisuvat – "Hallitus ei uskaltanut luottaa tähän itsestään selvään kaavaan"

Asiantuntijan mukaan kriisi syvenee

– Kun me laitetaan euro oikeaan kohtaan, niin me säästetään toisaalla 5-6 euroa. Mutta hallitus ei kuitenkaan ole uskaltanut luottaa tähän kaavaan, joka on aika itsestäänselvä. Josta seuraa se, että meillä on tälle hallituskaudelle se 45 miljardin euron kustannustaakka mielenterveydestä, josta olisi ollut kyllä saatavissa miljardiluokan säästöjä, mutta nyt on vaikea nähdä, mistä ne säästöt onnistuttaisiin saamaan ja pelkään, että pikemminkin ollaan menossa kohti kasvavia kustannuksia.