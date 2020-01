Mielenosoitukseen matkalla ollut kansanedustaja Anna Kontula otettiin kiinni Israelissa – kymmenen tunnin jälkeen hän pääsi vapaaksi: "Minua yritettiin painostaa"

– Gazassa rakennetaan parhaillaan muuria, joka on valmistuessaan sellainen, että kaksi miljoonaa ihmistä, joista miljoona on lapsia, on suljettu totaalisesti suomalaisen kunnan kokoiselle alueelle. Heillä ei ole mahdollisuutta pitää talouttaan itse pystyssä ja jossa on säädelty, mitä tavaraa ja minkä verran ruokaa alueelle saa tuoda, Kontula perustelee.