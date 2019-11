Armenialaismies heitti pommin suomalaisyleisön keskelle Huuhkajien pelissä – ollut vangittuna viikkoja, poliisi epäili miehen karkaavan maasta

Suomen avausmaali vihastutti

Poliisin mukaan mies kertoo tulleensa maahan noin 60 armenialaisjoukkueen kannattajan seurueessa linja-autoilla, ja tuoneensa käytetyn räjähteen mukanaan. Hänen mukaansa kannattajaryhmällä on "aina" tällaisia räjähteitä mukanaan.

"Vammat voisivat olla hyvin vakavat"

Poliisi ei vangitsemista koskevien asiakirjojen perusteella osaa sanoa käytetystä räjähteestä mitään varmaa. Mies on kertonut poliisille kyseessä olleen kaupasta ostettu ilotulite, mutta poliisin mukaan räjähdyksessä tapahtunut sirpaloituminen ei ole ilotulitteille tyypillistä.

– Yhdellä uhrilla on sirpalevamma jalassa. Räjähdys on tapahtunut alaraajojen alueella, mutta jos se olisi tapahtunut pään alueella, vammat voisivat olla hyvin vakavat, poliisi arvioi vangitsemisen yhteydessä.

Poliisitutkinta valmis

Mies on vangittuna kolmatta viikkoa, ja hänen kiinniotostaan on ilmoitettu Armenian lähetystöön.

Mies tunnusti teot, mutta vastusti vangitsemistaan kertomalla, että on vastuussa lähisukulaistensa elatuksesta ja hänellä on kotimaassaan hänen läsnäoloaan vaativaa liiketoimintaa.

Miehen asianajaja kertoo MTV Uutisille, että mies ei ole vaatinut vangitsemisen jälkeen päästä vapaaksi, koska on selvää, ettei häntä päästettäisi vapaalle ennen asian käsittelyä.

– Hän totesi, että se on turhaa koneiston rasittamista.

Asianajajan mukaan poliisitutkinta on valmistunut, ja he odottavat saavansa pöytäkirjat tutustuttavaksi lähipäivinä. Syytteen noston määräpäivä on kuun lopussa.