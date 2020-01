Kansanedustaja Anna Kontulan Gazan-protestille kritiikkiä – "Naiivi egon kohotus"

Uutisaamun Pöllöraatiin osallistuneen MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäen mukaan kansanedustajakin voi jossain määrin harjoittaa kansalaisaktivismia ja osallistua mielenosoituksiin, mutta tässä tilanteessa Kontulan ääni on jäänyt varjoon.

– Hänestä on tullut Lähi-idän politiikan erilaisten etujärjestöjen käsikassara ja julkisuuspelin osanen. Siellä on eri osapuolet ottaneet kantaa ja Kontula on jäänyt hieman katveeseen.