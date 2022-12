ChatGPT-tekoälyn kehittäjältä painava muistutus käyttäjille: "Olisi virhe" – lähteekö Google kilpasille hittibotin kanssa?

– Tutkimme ilman muuta mahdollisuuksia saada näitä [tekoälymalleja] ihan oikeisiin tuotteisiin, Dean sanoi ja korosti, kuinka tärkeää Googlen on onnistua kerralla.

ChatGPT nielee rahaa

Google on hyödyntänyt omien hakualgoritmiensä kehittämisessä muun muassa BERT-, MUM- ja LaMDA-tekoälymallejaan. Ne ovat auttaneet yhtiötä tarjoamaan hakutuloksissaan aiempaa relevantimpia tuloksia, sillä tekoäly pystyy perinteisiä algoritmeja paremmin ymmärtämään, millaista tietoa kysyjä on oikeasti vailla. Esimerkiksi MUM osaa päätellä, milloin tietoa etsivä käy elämässään läpi jonkinlaista isompaa kriisiä ja on ammattiavun tarpeessa tarjoten kysyjälle huomattavasti hyödyllisempiä tuloksia.