Metsästysalueet vähenevät luonnonsuojelualueiden vuoksi – "Tuntuu epäoikeudenmukaiselta", älähtää Metsästäjäliitto

Monissa metsästysseuroissa on koettu ikäviä yllätyksiä, kun vuosikausia valtiolta vuokralla olleita metsiä on perustettu suojelualueiksi. Perustamisten taustalla ovat valtioneuvoston aiemmat päätökset, joita nyt pannaan täytäntöön, maakunta kerrallaan. Suojelualueilla metsästys on kielletty joko kokonaan tai osittain.