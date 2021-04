Sudet eivät pelkää ihmisiä kuten ennen – viiden kuukauden aikana raadeltu lähes 70 metsästyskoiraa

Viisi Pohjois-Pohjanmaan kaupunkia ja kuntaa on ilmoittanut, että kannanhoidollinen metsästys pitäisi Suomessa saada aloitettua.

– Meillä on viime aikoina ollut havaintoja susista ja susilaumoista. Toki se on herättänyt pelkoja asukkaissa ja koulukkaissa, kertoo Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.

Vanhempien pyynnöstä Nivalassa on susitilanteen takia muutettu koulukuljetusreittejä.

– Susien ihmispelko on selvästi vähentynyt viime vuosien aikana, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Sudet raatelivat lähes 70 metsästyskoiraa

Maa- ja metsätalousministeriö on työstämässä mallia, jolla voitaisiin sallia suden kannanhoidollinen metsästys. Mallin edellytys on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla.