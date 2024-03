Voiko kannanhoidollinen metsästys hillitä susien salametsästystä? Luontoliitto tyrmää koko käsitteen

Osa metsästäjistä on kertonut laittoman tappamisen syyksi sen, etteivät luota viranomaisiin, kuten Luonnonvarakeskuksen antamiin lukuihin susien määrästä.

Epäluottamuksen taustalta voi löytyä pidempiaikaista turhautumista, joka on kärjistynyt viimeaikaisiin päätöksiin, sanoo luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors Suomen Metsästäjäliitosta.

– Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on käytännössä täysin jäissä. Ja paikalliset ihmiset, jotka elävät suurpetojen keskellä, kärsivät niistä vahingoista ja kokevat turvattomuutta. He kokevat myös, etteivät voi millään lailla vaikuttaa tilanteeseen, ja se aiheuttaa varmasti epäluottamusta ja turhautumista viranomaisia ja lopulta koko yhteiskuntaa kohtaan pahimmillaan.

Luontoliitto pitää käsitettä valheellisena

– Kannanhoitohan on itse asiassa jännittävä käsite tässä kohtaa, koska susihan on huippupeto, eli siellä ravintoketjun huipulla. Susi ei tarvitse kannanhoitoa, eli käsitteenä se, että sitä pitäisi hoitaa, on valheellinen, Kauppila sanoo.