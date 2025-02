Näin susi kaatuu, tai sitten ei – metsästäjät kaipaavat vapauksia petojahtiin

Hallituksen esitys uudesta metsästyslaista lähti lausuntokierrokselle. Kyseessä on riistanhoidollinen metsästys.

Suomen metsästäjäliiton mukaan uusi lakimuutos on tarpeellinen.

MTV:n Huomenta Suomessa lakiesityksestä olivat keskustelemassa Suomen metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, sekä SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.

Nikkasen mukaan lakimuutosta tarvitaan, koska kannanhoidollinen metsästys on ollut umpikujassa pidemmän aikaa.

– Meillä ei ole oikeastaan kannanhoidollista metsästystä pystytty toteuttamaan nykylainsäädännöllä lainkaan ja nyt tarvitaan uudistus, hän toteaa.

Metsästäjäliiton mukaan lakimuutos on niin ikään tarpeellinen. Grenfors sanoo, että tilanne on kestämätön ja esimerkiksi suden kannanhoidollinen metsästys on ollut useita vuosia jumissa.

– Ei olla pystytty hoitamaan kantaa metsästyksellisin keinoin ja tämä pitää ehdottomasti saada purettua ja aukaistua tämä jumitilanne.

– Metsästyslakiuudistus on keskeinen osa sitä jumin purkamista ja olemme siihen periaatteessa tyytyväisiä, mutta haluaisimme siihen tiettyjä täydennyksiä, Grenfors sanoo.

Luvat kaatuvat oikeudessa

Hän kertoo, että esimerkiksi suden kaatamiseen täytyy hakea poikkeuslupaa. Luvan saamiseksi metsästäjän pitää pystyä perustelemaan luvan saaminen juridisin perustein.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että luvat ovat kaatuneet hallinto-oikeuksissa. Metsästyslain muutos toivottavasti tarjoaa tilanteeseen parannuksen, Grenfors toteaa.

Nikkasen mukaan uuteen lakiin tarvitaan ehdottomasti määritelty kanta, josta kaikki olisivat samaa mieltä.

– Mikä on riittävä suojelutason kanta ja se pitäisi määritellä selkeästi, eli siitä ylimenevät yksilöt hoidettaisiin metsästyksellä.

Nikkanen toteaa, että alueelliset eroavaisuudet, sekä sosiaaliset että taloudelliset perusteet tulisi ottaa huomioon.

– Esimerkiksi kotikaupungissani Salossa joudutaan järjestämään jatkuvasti susikuljetuksia koululaisille sen takia, että koulutie koetaan kovinkin vaaralliseksi susihavaintojen takia.

