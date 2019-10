Meteorologi varoittaa autoilijoita maanantain lumikaaoksesta – näin etelää uhkaava sadealue muodostuu: "Tässä on kaikki sopan ainekset kasassa"

Näin lumikaaos kehittyy



– Tässä on ikään kuin kaikki sopan ainekset kasassa. Meillä on voimakas matalapaine, joka kulkee etelärannikkoa viistäen, meillä on itätuuli joka tyypillisesti voimistaa lumisateita etelärannikolla ja meillä on kylmää ilmaa joka puskee täältä pohjoisesta joka muuttaa sitä sadetta lumeksi, Rintaniemi summaa.