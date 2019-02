Eikö se lopu koskaan? Lunta tupruttaa vielä monta päivää – ensi viikolla tulossa odotettu käänne!

Suomi on ollut pitkään matalapaineen alla, mikä on näyttäytynyt jatkuvina lumisateina ja paikoittain jopa lumikaaoksina. Talvi on ollut monin tavoin erittäin haastava, eikä lumisateille ja epävakaalle säälle näy loppua ainakaan seuraavaan viikkoon.



Mainos

Viikonlopun sää on epävakaa – etelään luvassa jäätävää tihkua

Torstain sateet ovat hiljalleen siirtyneet kohti itää ja sitä kautta Venäjän puolelle. Etelä- ja lounaisrannikolla lämpötila saattaa käydä nollassa tai hieman sen yläpuolella. Yön aikana lämpötila laskee kuitenkin pakkasen puolelle koko maassa.



– Jäätävää tihkusadetta esiintyy lumisadealueen takareunassa, eli Etelä- ja Länsi-Suomessa. Varsinaisia vesisateita on vain etelärannikon tuntumassa ja silloinkin osa on jäätävää tihkua, Foreca ennustaa.



Sateita on tiedossa päivittäin myös viikonloppuna, ja sää on epävakainen koko maassa. Forecan mukaan perjantaina ja lauantaina Suomen päällä on useita sadealueita ja sunnuntainakin esiintyy hajanaisia sadealueita.



– Loppuviikon sateiden yhteydessä Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpötila on ainakin aika-ajoin pari astetta plussan puolella, jolloin sade voi ilmetä välillä räntänä tai vetenä. Lauhempaan suuntaan ollaan menossa, Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine kertoo.



Valoa tunnelin päässä – mahdollisuus aurinkoisiin pakkaspäiviin!

Sää jatkuu epävakaisena myös ensi viikolla. Foreca kuitenkin ennustaa, että ensi viikon aikana Suomeen on odotettavissa korkeapainealue, mikä tarkoittaisi aurinkoisia pakkaspäiviä.



Mainos

– Tämä on meidän ennustejakson loppupäässä, joten puhutaan yli viikon päähän menevästä ennusteesta. Siihen liittyy epävarmuuksia, mutta mahdollisuus on, Forecan meteorologi Kristian Roine ennustaa.



Pikkulintujen keväinen laulu sekä valon lisääntyvä määrä saavat pakostikin haaveilemaan tulevasta keväästä. Roine kuitenkin toppuuttelee ajatuksen kanssa.