Katso paljonpuhuvat sääkartat Pekka Poudan kanssa – näin lumimyrsky etenee Suomessa: "Huomisaamu on pahin"

Miksi me olemme lumimyräkästä niin tohkeissamme, Pekka Pouta ?

– Tämä on lumimyrsky kaikilla mausteilla, Pouta kehaisee.

– Kaiken kaikkiaan huomisaamuun asti näyttäisi, että sade on ihan voimissaan, Pouta sanoo.

Lunta voi olla pääkaupunkiseudulla paikoin jopa puoli metriä

Kyseessä on Poudan saderintama, joka pysyy suhteellisen tukevasti paikallaan maan etelä- ja lounaisosissa.

Lumimyräkkä tekee teistä paikoin ajokelvottomia

– Veikkaan, että huomisaamu on pahin. Silloin ei välttämättä niiltä sivuteiltä pääse pois Uudellamaalla, hän jatkaa.

Märkä lumi tekee hallaa sähkölinjoille

Suomen lounais- ja etelärannikolla lämpötila on pysynyt monin paikoin nollan tuntumassa.

Näin ollen taivaalta tullut lumi on ollut niin Uudellamaalla kuin Varsinais-Suomessa märkää.

Poudan mukaan märkää lunta on tullut taivaan täydeltä Turussa koko tiistaiaamun, mikä saattaa merkitä myös sähkökatkoksia.

– Jos se (märkä lumi) on tarttunut siellä puihin, niin ne puuthan lähtee alkavat kallistumaan voimalinjojen päälle hyvin helposti. Pikku tuulenpuuska ja se (puu) voi kaatua.

Auto kannattaa kaivaa lumesta viimeistään illalla

– Sitten, kun pakastuu ja se vähän suolainen lumimössö, jonka aura-auto on pyyhkäissyt auton päälle, lähtee jäätymään siihen auton ympärille, sitä on aika ikävä – suorastaan mahdoton – kaivaa siinä vaiheessa, kun pakkasta on 10 astetta.