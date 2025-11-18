Selkämeren tämänhetkinen tilanne luokitellaan jo vakavaksi merelliseksi lämpöaalloksi.
Itämeren pintalämpötilat ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla. Erityisen lämmintä on Selkämerellä.
– Selkämerellä lämpötilat ovat kaikista poikkeuksellisimpia eli korkeampia kuin koskaan vuosien 2011-2024 havaintohistoriassa, toteaa tutkija Mika Rantanen Ilmatieteen laitokselta.
Vakava merellinen lämpöaalto
Selkämeren lämpötilaa, virtausta ja aallokkoa mittaavalla aaltopoijulla tämänhetkinen lämpötila luokitellaan jo vakavaksi merelliseksi lämpöaalloksi. Meren pintalämpötila on aaltopoijulla 9 astetta, kun ajankohdan keskiarvo on 6,5 astetta.
Muillakin Ilmatieteen laitoksen aaltopoijuilla, esimerkiksi Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä, lämpötilat ovat ajankohdan normaalin yläpuolella.
– Itämeren lämpö johtuu lähes yksinomaan lämpimästä suursäätilasta, joka on vallinnut Fennoskandiassa alkusyksyn ajan. Suomen itä- ja kaakkoispuolella on ollut korkeampaa painetta, ja Atlantin alueella puolestaan matalaa ilmanpainetta.
– Tämä on suosinut eteläisiä ilmavirtauksia koko syksyn ajan, jotka ovat ylläpitäneet lämpöä merenpinnan yläpuolella, selittää Rantanen.