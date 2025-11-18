



Poikkeuksellisen lämmin Itämeri voi aiheuttaa lumikaaoksen Itämeri toimii lämpöpatterina ja voi aiheuttaa lumikaaoksen rannikolle. Julkaistu 42 minuuttia sitten Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Selkämeren tämänhetkinen tilanne luokitellaan jo vakavaksi merelliseksi lämpöaalloksi. Itämeren pintalämpötilat ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla. Erityisen lämmintä on Selkämerellä. – Selkämerellä lämpötilat ovat kaikista poikkeuksellisimpia eli korkeampia kuin koskaan vuosien 2011-2024 havaintohistoriassa, toteaa tutkija Mika Rantanen Ilmatieteen laitokselta. Vakava merellinen lämpöaalto Selkämeren lämpötilaa, virtausta ja aallokkoa mittaavalla aaltopoijulla tämänhetkinen lämpötila luokitellaan jo vakavaksi merelliseksi lämpöaalloksi. Meren pintalämpötila on aaltopoijulla 9 astetta, kun ajankohdan keskiarvo on 6,5 astetta. Muillakin Ilmatieteen laitoksen aaltopoijuilla, esimerkiksi Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä, lämpötilat ovat ajankohdan normaalin yläpuolella. – Itämeren lämpö johtuu lähes yksinomaan lämpimästä suursäätilasta, joka on vallinnut Fennoskandiassa alkusyksyn ajan. Suomen itä- ja kaakkoispuolella on ollut korkeampaa painetta, ja Atlantin alueella puolestaan matalaa ilmanpainetta. – Tämä on suosinut eteläisiä ilmavirtauksia koko syksyn ajan, jotka ovat ylläpitäneet lämpöä merenpinnan yläpuolella, selittää Rantanen.





Itämeri hehkuu punaisena satelliittihavaintoihin perustuvalla Tanskan Ilmatieteen laitoksen kartalla. Danish Meteorological Institute / AOP / MTV

Meri toimii lämpöpatterina

Lämpimällä merellä on vaikutuksia rannikon säähän.

– Lämmin meri toimii "lämpöpatterina" rannikkoalueilla pitäen ne lämpimämpänä kuin sisämaan alueet. Talvi ei siis saavu rantaviivalle niin nopeasti kuin sisämaan puolelle. Avoin ja lämmin meri toimii myös kosteuden lähteenä merellisille sade- ja lumikuuroille, jos kyllin kylmää ilmamassaa virtaa meren päälle.

– Jos tuuli on sopivasta suunnasta, tällaiset kuurot voivat järjestäytyä pitkiksi jonoiksi ja osua rannikolle aiheuttaen lumikaaoksen, kuvaileee Rantanen.

Ilmaston lämpeneminen muuttaa Itämerta

Itämeren lämpeneminen kytkeytyy ilmastonmuutokseen.

– Pitkällä aikavälillä Itämeren pintalämpötilat ovat nousussa. Juuri tämän hetken poikkeamia ilmastonmuutos ei kuitenkaan selitä kuin osittain, koska ne johtuvat enemmän lämpimästä suursäätilasta. Tällaiset marginaaliset reunameret kuten Itämeri lämpenevät pitkällä aikavälillä kaikista merialueista nopeimmin, tietää Rantanen.

Meriveden lämpenemisellä ja ilmastonmuutoksella on monenlaisia vaikutuksia Itämereen. Lisääntyvät talvisateet huuhtovat ravinteita maalta mereen ja meren rehevöityminen kiihtyy.

Puhtaissa vesissä viihtyvät lajit kuten made ja lohikalat kärsivät, särkikalat ja kuha puolestaan viihtyvät myös lämpimissä ja sameissa vesissä.

Meren jääpeitteen määrä vähenee ja jääpeitteinen aika lyhenee. Se vaikeuttaa muun muassa itämerennorpan ja siian lisääntymistä.

Nyt, kun ilma kylmenee, itämeren pintalämpötilat alkavat laskea.

– Uskon että pintalämpötilat alkavat laskea nopeasti nyt sään viilentyessä, mutta lämpimän syksyn takia voi mennä pitkään, että lämpötilat saavuttavat ajankohdan normaalilukemat. Kaikki riippuu siitä miten kylmää säätä nyt oikeasti tulee, ja kauanko se kestää.

– Yleisesti ottaen Itämeren lämpötilat reagoivat aika nopeasti ilmakehän muutoksiin, ja lämpenevät tai kylmenevät riippuen suursäätilasta. Tämä johtuu siitä että Itämeri on matala meri ja erillään Atlantista, eli ilmakehän näkökulmasta lähes kuin iso järvi, huomauttaa Rantanen.