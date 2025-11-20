Tulipalon syttyessä ministereitä oli neuvottelemassa fossiilisista polttoaineista.

Brasiliassa Belemissä järjestettävän COP30-ilmastokokouksen tiloissa on syttynyt tulipalo. Viranomaiset ovat määränneet ihmisiä evakuoitavaksi tiloista.

Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan kokousosallistujia juoksi paniikissa pois tiloista.

Sosiaalisessa mediassa jaetuissa videoissa näkyy suuria liekkejä tiloissa, joissa on myös väliaikaisia, siirreltäviä tilanjakajia, jotka vaikuttavat helposti syttyviltä. Kokousalueelta nousee videoissa runsaasti mustaa savua.

Brittilehti Guardian kirjoittaa, että tulipalo syttyi yhdellä kokoustila-alueista. Palosta kauempana olevissa tiloissa palohälytys keskeytti paikallista aikaa iltapäivän keskustelutilaisuuksia.

Palopelastajia on saapunut kokouspaikalle. Vielä ei ole tiedossa, onko tulipalossa kuollut tai loukkaantunut ihmisiä.

Tulipalo sattui samaan aikaan, kun useiden maiden ministerit olivat neuvottelemassa fossiilisista polttoaineista, ilmastorahoituksesta ja kauppatoimista.

Kaksi viikkoa kestävän ilmastokokouksen on ollut määrä päättyä huomenna.