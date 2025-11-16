– Mistään ei ole vielä sovittu. Selkeästi on näkyvillä, että eri osapuolilla on aika erilaisia toiveita kokouksen lopputuleman suhteen, toteaa Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.

Ilmastoneuvottelut jo puolivälissä – "Mistään ei ole vielä sovittu"

Ilmastoneuvottelijoiden joukko täydentyy toisella kokousviikolla ympäristöministereillä. Reuters

Fossiilisten alasajo vahvasti esillä

– Presidentti Lula ja Brasilian ympäristöministeri Marina Silva ovat hyvin vahvasti tuoneet esiin tahtotilan fossiilisten polttoaineiden alasajon tiekartalle. Se voisi olla osa kokouksen lopputulemaa, mikäli Brasilia lähtee sitä vahvasti sinne ajamaan, arvioi Nummelin.

Poliittisia sitoumuksia kaivataan

– Tämä nyt kuitenkin on vuoden tärkein ja suurin ilmastokokous tilanteessa, jossa ei olla sillä oikealla päästövähennyspolulla.