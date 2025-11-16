Brasilian Belémissä on järjestetty viikonloppuna useita mielenosoituksia. Mielenosoittajat yrittävät vauhdittaa YK:n ilmastokokousta, joka on nyt edennyt puoliväliin. Kokouksen huomenna alkavalla toisella viikolla paikalle saapuvat valtioiden ympäristöministerit.
Brasilian ilmastokokouksessa yritetään saada aikaan päätöksiä muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja fossiilisista polttoaineista luopumisesta.
Valtioita yritetään myös patistaa kiristämään päästövähennyslupauksiaan, jotka eivät riitä pysäyttämään ilmastonmuutosta lähellekään tavoitteena olevaa 1,5 astetta.
– Mistään ei ole vielä sovittu. Selkeästi on näkyvillä, että eri osapuolilla on aika erilaisia toiveita kokouksen lopputuleman suhteen, toteaa Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.
Ilmastoneuvottelijoiden joukko täydentyy toisella kokousviikolla ympäristöministereillä.Reuters
Fossiilisten alasajo vahvasti esillä
Nummelin uskoo, että fossiilisten polttoaineiden alasajosta voidaan saada kirjaus, vaikka se ei virallisesti olekaan kokouksen asialistalla.
– Kysymys fossiilisten polttoaineiden alasajosta, josta 2 vuotta sitten Dubaissa sovittiin yhteisesti, mutta joka viime vuonna jäi aika paljon pimentoon Bakun kokouksessa, on noussut täällä aika vahvasti esiin.
– Presidentti Lula ja Brasilian ympäristöministeri Marina Silva ovat hyvin vahvasti tuoneet esiin tahtotilan fossiilisten polttoaineiden alasajon tiekartalle. Se voisi olla osa kokouksen lopputulemaa, mikäli Brasilia lähtee sitä vahvasti sinne ajamaan, arvioi Nummelin.
Puheenjohtajamaa Brasilian toiminta on ratkaisevaa kokouksen lopputuloksen kannalta.Reuters
Poliittisia sitoumuksia kaivataan
Yli sata maata on tähän mennessä antanut uudet päästövähennyssitoumukset, jotka oli määrä antaa ennen Belémin kokousta. Vaikka ne toteutuisivat, ilmasto uhkaa silti lämmetä 2,5 - 2,6 asteella vuosisadan loppuun mennessä.
– Tämä nyt kuitenkin on vuoden tärkein ja suurin ilmastokokous tilanteessa, jossa ei olla sillä oikealla päästövähennyspolulla.
– Nähdään koko ajan, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset lisääntyvät, niin on totta kai tosi tärkeää, että täältä saadaan niitä poliittisia sitoumuksia siitä, että tämä työ etenee, toivoo Nummelin.
Nummelin ei usko, että kokous päättyisi ilman jonkinlaisia tuloksia.
– Brasilian taitoihin puheenjohtajana toki luotamme sen verran, että uskomme, että tästä jonkinlainen paketti on mahdollista saada. Lopullisten kirjausten vahvuus on sitten eri kysymys, pohtii Nummelin.