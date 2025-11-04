Suomalaisen jääkiekon huipulla eletään suurten päätösten kynnyksellä, kun SM-liigan yhtiökokouksen on määrä päättää 27. päivä kuluvaa kuuta pääsarjaan kohdistuvista muutoksista. Yksi taustalla hiertävä kysymys koskee puolestaan Mestiksessä pelaavaa Jokereita, jonka markkina- ja kiinnostusarvoa kaipaisi moni myös Liigaan. MTV Urheilun asiantuntijalla Jesse Joensuulla on helsinkiläisten asemasta kuitenkin ehdoton näkemys.

Joensuun mielestä ainoa oikea menettelytapa tilanteessa on sellainen, jossa Jokereiden on raivattava reittinsä sarjaan pelillisin perustein.

– Kyllä mä vaan oon sitä mieltä, että jääkiekossa pelaaminen ratkaisee ja kabinettipäätösten pitää olla historiaa, Joensuu sanoi MTV:n jääkiekkostudiossa.

– Jokerit tuo uskoa koko suomalaiseen jääkiekkoon sillä, että he täyttävät kakkossarjassa areenan. Mutta Jokereita ei voi päästää kabineteissa nousemaan, vaan sinne on noustava pelaamalla, koska tämä jääkiekko on pakko palauttaa kaukaloon.

– Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että Liiga tarvitsee Jokereita, mutta se tarvitaan oikealla tavalla.

Pekka Saravon näkemys puolestaan poikkesi Joensuun kannasta.

Katso ja kuuntele Joensuun ja Saravon kommentit sarjajärjestelmistä ja Jokerit-kysymyksestä laajemmin artikkelin yläosan videolta.