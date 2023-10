Meryl Streep on eronnut kaikessa hiljaisuudessa – pari oli naimisissa 45 vuotta

Yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä Meryl Streep , 74, ja hänen aviomiehensä kuvanveistäjä Don Gummer , 76, elävät täysin erillisiä elämiä, kertoo Page Six . Streepin edustaja vahvisti tiedon virallisessa lausunnossa.

– Don Gummer ja Meryl Streep ovat eläneet erillään yli 6 vuoden ajan, ja vaikka he tulevat aina välittämään toisistaan, he ovat päättäneet elää elämänsä erikseen.

Kaksikolla on neljä lasta sekä viisi lastenlasta. Streepin ja Gummerin lapset ovat kunnostautuneet myös luovalla alalla: 43-vuotias Henry Wolf on muusikko, ja 40-vuotias Mamie Gummer sekä 37-vuotias Grace Gummer ja 30-vuotias Louisa Jacobson ovat näyttelijöitä. Grace Gummer on puolestaan naimisissa musiikkituottaja Mark Ronsonin kanssa.