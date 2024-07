Elokuvahistoria on täynnä hämmentäviä ikäeroja – nämä klassikkoelokuvat kummastuttavat erikoisilla valinnoillaan

View this post on Instagram

Forrest Gump -elokuvassa nähtiin pääosaa esittänyt Tom Hanks sekä hänen äitiään esittänyt Sally Field. Muutamaa vuotta aiemmin he olivat esittäneet Keikalla-elokuvassa toisistaan kiinnostunutta pariskuntaa. Field on yhdeksän vuotta Hanksia vanhempi.

Vuonna 2018 ilmestyneessä Mamma Mia: Here We Go Again! -elokuvassa Cher esitti Meryl Streepin hahmon äitiä. Cher on kolme vuotta Streepiä vanhempi.