Bruce Willis aloitti lavaesiintymisen alun perin änkytyksen takia – tällainen elämä tähdellä on ollut

Suosikkinäyttelijä Bruce Willis on jättänyt työnsä taakseen dementiansa takia. Hänen innostuksensa lavalla esiintymiseen alkoi alun perin siitä, että hän kärsi kouluaikoina änkyttämisestä.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2024. MTV Uutiset uusii vuodenvaihteessa vuoden luetuimpia, kiinnostavimpia, erikoisimpia ja katsotuimpia juttuja ja videoita.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä, tuottaja ja muusikko Bruce Willis, eli oikealta nimeltään Walter Bruce Willis, 68, aloitti uransa televisiossa 1980-luvulla. Siitä lähtien hänet on nähty niin televisiossa kuin elokuvissa niin komedia-, draama- kuin toimintarooleissa. ja on sittemmin jatkunut sekä televisiossa että elokuvissa, mukaan lukien komedia-, draama- ja toimintarooleja.

Bruce sai kuitenkin afasiadiagnoosin vuonna 2022, ja helmikuussa 2023 hänen perheensä kertoi tähden kärsivän dementiasta. Tällä hetkellä Bruce ei enää tee näyttelijäntyötään.

Ura

Hänet tunnetaan erityisen hyvin John McClanen roolista Die Hard -elokuvissa, jotka ovat olleet tasaiseen tahtiin menestyneitä teoksia. Bruce on näytellyt yli kuudessakymmenessä elokuvassa, mukaan lukien Pulp Fiction (1994), Sin City (2005), 12 apinaa (1995), The Fifth Element – puuttuva tekijä (1997), Armageddon (1998) ja Kuudes aisti (1999).

A Good Day to Die Hard -elokuvan kuvaukset Budapestissa, Unkarissa, heinäkuussa 2012. Bruce Willis on kuvassa toinen vasemmalta.

Brucen tähdittämät elokuvat ovat tuottaneet Pohjois-Amerikan lippuluukuilla yhteensä noin 2,64–3,05 miljardia Yhdysvaltain dollaria, eli noin 2,41–2,78 miljardia euroa, mikä tekee hänestä yhdeksänneksi eniten tuottaneen näyttelijän pääroolissa ja kahdeksitoista eniten tuottaneen näyttelijän sivuroolissa.

Bruce on voittanut kaksi kertaa Emmy-palkinnon, kerran Golden Globe -palkinnon ja nelinkertainen Saturn-elokuvapalkintoehdokas.

Yksityiselämä

Bruce syntyi 19. maaliskuuta vuonna 1955 Idar-Obersteinissa Länsi-Saksassa pankissa työskentelevälle Marlene-äidilleen ja sotilasisä Davidille. Bruce on neljästä lapsesta vanhin: hänellä on sisko Florence ja veli David. Hänen veljensä Robert kuoli haimasyöpään 42-vuotiaana vuonna 2001.

Bruce Willis kainalossaan tytär Tallulah ja äitinsä Marlene sekä Marlenen vieressä tyttäret Rumer ja Scout vuonna 2006.

Kun Brucen isä oli kotiutunut armeijasta vuonna 1957, hän vei perheensä Penns Groveen, New Jerseyyn, jossa hän työskenteli hitsaajana ja tehdastyöläisenä. David ja Marlene erosivat vuonna 1972, kun Bruce oli teini-ikäinen.

Bruce kävi kotikaupunkinsa Penns Grove High Schoolia, jossa hänellä oli ongelmia änkytyksen kanssa. Koulutoverit antoivat hänelle lempinimen Buck-Buck. Koska Bruce huomasi, että hänen oli helppo ilmaista itseään lavalla ja menettää änkytyksensä siinä samalla, niin hän alkoi esiintyä lavalla. Lukiossa Bruce harrasti draamakerhoa ja oli oppilaskunnan puheenjohtaja.

Lukion jälkeen Bruce työskenteli vartijana Salemin ydinvoimalassa, New Jerseyssä, ja kuljetti työmiehiä DuPont Chambers Worksin tehtaalla Deepwaterissa, New Jerseyssä. Hän lopetti työt sen jälkeen, kun hänen kollegansa kuoli työssään.

Bruce <3 Demi

Bruce oli naimisissa näyttelijä Demi Mooren, 61, kanssa 13 vuotta, ja heillä on kolme tytärtä: Rumer, 35, Scout, 32 ja Tallulah, 29. Bruce ja Demi erosivat vuonna 2000 mentyään naimisiin vuonna 1987.

Demi Moore ja Bruce Willis vuonna 1989.

Demi ja Bruce tapasivat vuonna 1987 elokuvan Stakeout esityksessä. Elokuvan pääosassa oli Demin silloinen kihlattu Emilio Estevez. He kuitenkin lopettivat romanssinsa varsin pian ja muutama viikko tapaamisensa jälkeen Demi ja Bruce alkoivat seurustella.

Vain neljä kuukautta ensitapaamisen jälkeen pari meni naimisiin Las Vegasissa Golden Nugget -hotellissa. Demi paljasti vuonna 2019 ilmestyneissä Inside Out -muistelmateoksessaan, että avioliitto oli suunnittelematon.

– Olimme siirtymässä pelipöytiin, kun Bruce sanoi: ”Minusta meidän pitäisi mennä naimisiin”. Olimme vitsailleet siitä lennolla sinne, mutta yhtäkkiä se ei näyttänytkään siltä, että hän vitsaili, Demi kertoi.

Pari järjesti uuden seremonian seuraavassa kuussa ja meni perheen ja ystävien edessä uudelleen naimisiin.

Tytär Rumer syntyi alle vuosi häiden jälkeen elokuussa 1988. Tytär nimettiin brittiläisen kaunokirjailijan Rumer Goddenin mukaan, ja tyttärestä tuli heti heidän keskipisteensä, ja molemmat näyttelijät pyrkivät vaihtamaan projekteja, jotta ainakin toinen heistä voisi olla kotona hänen kanssaan.

– Bruce auttoi vetämään tämän vauvan ulos minusta. Hän oli siellä käsiensä kanssa. Hän on yhtä intohimoinen ja innostunut isänä olemisesta kuin kaikesta muustakin, mitä hän tekee, Demi kertoi tuolloin.

Bruce on jakanut innostuksensa isyydestä avoimesti sanoen, että hän on suuri lasten fani ja kehottanut kaikkia hankkimaan lapsia.

Heinäkuussa 1991 he saivat toisen tyttärensä Scoutin ja helmikuussa 1994 syntyi Tallulah.

Brucen ja Demin tyttäret vasemmalta oikealle Tallulah, Scout ja Rumer vuonna 2019.

Bruce ja Demi vuonna 1991.

Demi ja Bruce työskentelivät ensi kertaa yhdessä Tappavat ajatukset -trillerin parissa vuonna 1991.

Erostaan Hollywoodin yksi seuratuin pari ilmoitti vuonna 1998. He kuitenkin näyttäytyivät yhdessä sen jälkeenkin muun muassa perhelomamatkalla Pariisissa. Vuonna 2000 he virallistivat eronsa.

Nykyisin Bruce on naimisissa malli Emma Heming Willisin, 45, kanssa, ja heillä on kaksi tytärtä: Mabel, 11, ja Evelyn, 9. Emma ja Bruce alkoivat seurustella joulukuussa 2007. He menivät naimisiin maaliskuussa vuonna 2009.

Bruce ja Emma vuonna 2019.

Bruce ja Demi ovat olleet eronsa jälkeen hyvissä väleissä: he ovat matkustaneet yhdessä Pariisiin, käyneet elokuvien ensi-illoissa ja jopa eristäytyneet yhdessä koronapandemian takia vuonna 2020.

Vuonna 2009 Bruce kertoi, että hänen koko perheensä on kuin heimo.

– Demi ja minä teimme valinnan asettaa lapset etusijalle, ja olemme todella onnekkaita, että kävi ilmi, että meillä kaikilla on hauskaa yhdessä. Rakastan häntä edelleen, ja kunnioitan suuresti sitä, miten hän elää elämäänsä, Bruce kertoi tuolloin.

Kun Demi avioitui näyttelijä Ashton Kutcherin kanssa vuonna 2005, Bruce osoitti tukensa osallistumalla heidän häihinsä. Demi ja Ashton olivat myöhemmin vieraina Brucen ja Emman häissä vuonna 2009. Demi ja Ashton erosivat vuonna 2011.

Bruce <3 Emma

Bruce ja Emma tapasivat vuonna 2007 yhteisen valmentajansa kuntosalilla ja menivät naimisiin maaliskuussa 2009 Turks- ja Caicossaarilla, joka on Britannialle kuuluva erillisalue Haitin pohjoispuolella. Kuusi päivää myöhemmin he pitivät vielä yksityisen seremonian Beverly Hillsissä, Los Angelesissa.

Bruce ja Emma vuonna 2008.

Vuonna 2012 huhtikuussa syntyi heidän ensimmäinen tyttärensä Mabel ja toukokuussa 2014 syntyi Evelyn-tytär.

Bruce ja Emma uusivat vihkivalansa 10-vuotishääpäivänsä kunniaksi vuonna 2019 samassa paikassa, missä menivät naimisiin vuonna 2009.

Emma jakoi 27. joulukuuta 2023 Instagramissa hänestä ja Brucesta pusukuvia.

– 16 vuotta tämän ainutlaatuisen miehen kanssa. Rakkauteni ja palvomiseni häntä kohtaan vain kasvaa, Emma kirjoitti.

Sairaus

Maaliskuussa 2022 Brucen perhe kertoi, että tähdellä on diagnosoitu afasia, joka vaikuttaa vaikuttaa ihmisen kielenkäsittelyyn ja kommunikaatiokykyyn. Afasiasta kärsivillä voi olla vaikeuksia ymmärtää puhetta tai esimerkiksi lukea tai kirjoittaa.

Helmikuussa 2023 Brucen perhe jakoi toisen päivityksen hänen terveydestään. Tällä kertaa he kertoivat, että hänen tilansa oli edennyt ja hänellä oli diagnosoitu frontotemporaalinen dementia. Frontotemporaalinen dementia eroaa Alzheimerin taudista niin, että se vaikuttaa erityisesti kielenkäsittelyalueisiin ennemmin kuin muistiin liittyviin alueisiin. Näin ollen sen oireet näkyvät eri tavalla.

Brucen vaimon Emman mukaan hänen miehensä diagnoosi on sekä siunaus että kirous.

– Se, että viimein ymmärrän, mitä on tapahtumassa, jotta voin hyväksyä sen. Se ei tee siitä yhtään vähemmän tuskallista, mutta jo se tietoisuus siitä, mitä Brucelle on tapahtumassa, tekee siitä hieman helpompaa, Emma on kertonut aiemmin.

