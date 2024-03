Muistatko vielä Oscar-selfien? 10 vuotta täyttävä ikoninen otos paljastui julkisuustempuksi, jonka "tähtikimara" on nykyään osin kyseenalainen

Vuonna 2014 eli kymmenen vuotta sitten sosiaalinen media sekosi yhdysvaltalaisjuontaja Ellen DeGeneresin Twitterissä, nykyisessä X:ssä, julkaisemasta "Oscar-selfiestä", jossa poseeraa joukko viihdealan sen ajan suurimpia tähtiä. DeGeneres toimi tuolloin gaalan juontajana.

Oscar-selfie itsessään on rikkonut ennätyksiä, sillä tähän päivään mennessä sitä on jaettu yli kaksi miljoonaa kertaa ja sillä on myös yli kaksi miljoonaa tykkäystä.

Kuitenkin se on myös ongelmallinen. Myöhemmin kävi ilmi, että gaalan tuona vuonna avokätisesti sponsoroinut Samsung oli järjestänyt spontaanilta vaikuttaneen tilanteen markkinointitemppuna. Kuvanottohetki näytettiin gaalassa, jossa näkyi selvästi, kun otos otettiin Samsungin puhelimella.

Otos oli todellakin aikansa kuva, sillä siinä poseeranneet olivat kaikki viihdeuransa huipuilla. Paino sanalla olivat, sillä tilanne ei ole pysynyt samana joidenkin osalta.

Samanlaista statusta ei omaa enää kuvan keskellä takarivissä poseeraava Kevin Spacey, joka aikoinaan luettiin arvostetuimpien näyttelijöiden joukkoon. Spacey sai vuonna 2018 potkut palkitusta House of Cards -sarjasta, kun näyttelijää kohtaan esitettiin rajuja syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä sekä hyväksikäytöstä sekä House of Cardsin tuotannossa, että muissakin projekteissa vuosien saatossa.

Heinäkuussa 2023 Spacey vapautettiin seksuaalirikossyytteistä lontoolaisessa oikeudenkäynnissä.

Lisäksi DeGeneresin ura lähti niin ikään laskusuuntaan sittemmin. Juontaja masinoi vuosikausien ajan huippusuosittua keskusteluohjelmaansa The Ellen DeGeneres Show, jonka useiden nykyisten sekä entisten työntekijöiden ja vieraiden huonoista kokemuksista ohjelman kulisseissa uutisoitiin vuonna 2021.

Tuolloin ilmi tuli useita kokemuksia työpaikan toksisesta ilmapiiristä sekä suoranaisesta työpaikkakiusaamisesta, johon syytösten mukaan DeGeneres itsekin oli ollut osallisena. Ohjelma lopetettiin vuonna 2022, eikä DeGeneresia ole sittemmin nähty juurikaan televisioruuduissa.

Myös toinen merkittävä asia sittemmin on muuttunut. Kuvassa nähdyt Angelina Jolie ja Brad Pitt olivat tuolloin vielä yhdessä ja menivät samana vuonna naimisiin, mutta heidän liittonsa tuli tiensä päähän vuonna 2016. Ex-pariskunta on mittelee yhä keskenään mittavassa avioerosotkussaan, jossa vakaviakin syytöksiä on esitetty, ja jolle ei ole näkynyt loppua.

Jared Leto, joka voitti Oscar-selfien vuonna palkinnon roolistaan elokuvassa Dallas Buyers Club, niin ikään on nähty kriitikkokehuja keränneissä elokuvissa, kuten Blade Runner 2049, puolestaan on ollut otsikoissa myös kyseenalaisista syistä. Vuonna 2019 uutisoitiin Leton perustaneen kultin, jossa hän kutsuu bändinsä Thirty Seconds To Mars -faneja viettämään kanssaan aikaa syrjäiselle "Mars"-saarelle, jossa hän kuljeskelee ympäriinsä valkoisessa kaavussa. Leto ja muu yhtye ovat myöntäneet kyseessä olevan kultti.

Toisaalta kuvassa on myös tähtiä, jotka ovat jatkaneet menestyksen polulla: näin on tehnyt esimerkiksi Meryl Streep, joka on saanut kuvan ottamisen jälkeen kolme Oscar-ehdokkuutta, ja hän pitää hallussaan yhteensä 21 ehdokkuuden ennätystä vuosikymmeniä kestäneen uransa ajalta.